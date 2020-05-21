​​​​​​​سائقون يرفعون الأجور والأهالي يتذمرون وشعبة التموين تعِد

شهدت كراجات مناطق شمال وشرق سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في أجور المواصلات بين المدن والبلدات، نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ومن هذه الكراجات (كراجا السياحي والصناعة) في مدينة قامشلو اللذان يربطان المناطق الشرقية في مقاطعة قامشلو بالمناطق الغربية وبمقاطعة الحسكة.

أصحاب حافلات النقل وضعوا أجوراً مرتفعة عن التسعيرة القديمة، دون مراجعة شعب التموين، فعلى سبيل المثال كانت أجرة النقل بين مدينتي قامشلو والحسكة 600 ل.س، ارتفعت إلى 1000 ل.س، وبين مدينتي قامشلو والدرباسية ارتفعت من 500 إلى 800 ل.س، وقامشلو- تربه سبيه من 200 إلى 300 ل.س، وقامشلو- كركي لكي من 400 إلى 500 ل.س.

وبيّن عامر إسماعيل عبيد الذي يعمل سائقاً على خط قامشلو- الحسكة أن السبب في رفع الأجور هو ارتفاع أجور صيانة وتصليح السيارات ومادة المازوت وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقال: "طالبنا شعب التموين بحل هذه المشكلة إلا أنها لم تقم بواجبها".

حوسة جمعة خليف من إحدى قرى قامشلو، ترتاد المدينة بشكل يومي، أوضحت: "أتردد كل يوم إلى مدينة قامشلو بحكم عملي؛ أعمل خمس ساعات في اليوم بمبلغ 1000 ل.س وهذا المبلغ لا يغطي نفقات المواصلات".

الإداري في كراج السياحي في مدينة قامشلو طلال حسين محمد أوضح: "بعد السماح بفتح الكراجات في مدينة قامشلو، فوجئنا برفع أجور المواصلات من قبل سائقي الحافلات".

وسمحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 11 أيار بالتنقل بين مدن ومناطق شمال وشرق سوريا بعد أن فرضت حظر تجوال في 23 آذار لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

ولفت طلال إلى أنه: "بعد رفع الأجور من قبل سائقي السيارات رفعنا كتاباً إلى شعبة التموين ولم يتم الرد حتى الآن"، وطالب شعبة التموين بوضع لائحة لأجور المواصلات، والحد من استغلال المواطنين".

عبد الباسط كوتيه، الرئيس المشترك للإدارة العامة للتموين في إقليم الجزيرة أوضح سبب تأخرهم في حل مشكلة تفاوت أجور المواصلات، وقال: "خلال فترة حظر التجوال كانت الكراجات مغلقة، وتركزت الجهود على ضبط المواد الاستهلاكية وبحلول عيد الفطر كثفت شعب التموين جولاتها في الأسواق للحد من رفع الأسعار".

وأشار عبد الباسط كوتيه: "ندرس وضع لائحة لأجور المواصلات".

(ب ح- ي م/أ ب)

ANHA