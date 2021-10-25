​​​​​​​سائقو شمال وشرق سوريا يصادقون على النظام الداخلي وينتخبون رئاسة مشتركة

وعقد منذ صباح اليوم اتحاد السائقين في شمال وشرق سوريا، مؤتمره الأول، بمشاركة 500 ممثل عن اتحادات سائقي مدن ونواحي مناطق شمال وشرق سوريا، إلى جانب الرؤساء المشتركين للاتحادات، ومسؤولين في حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM.

وجاء المؤتمر تحت شعار "القيادة فن وذوق وأخلاق"، في صالة سردم الثقافية بمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، لتنظيم آلية عمل اتحادات السائقين في المدن والنواحي، ولإزالة المعوقات التي تواجه السائقين، ولتسهيل تواصل الاتحادات فيما بينها، ومع الجهات المختصة في شمال وشرق سوريا، حسب اللجنة التحضيرية.

ومع انتهاء كلمات الوفود المشاركة في المؤتمر، بدأ ديوان المؤتمر بقراءة التقارير السنوية للاتحادات عن كل مدينة وناحية، ضمت "الصعوبات التي واجهت الاتحادات على مختلف الصعد، والمقترحات، وآلية عملها وتواصلها مع السائقين".

وصادق المشاركون في المؤتمر بالإجماع على النظام الداخلي للاتحاد، ليعتمد لدى كافة الاتحادات، ويذلل العقبات التي تواجه الاتحاد وأعضائه.

كما انتخب المشاركون في المؤتمر رئاسة مشتركة لاتحاد السائقين في شمال وشرق سوريا، حاز فيها كل من " نجاح محمد خليف من مدينة الرقة التابعة لإقليم الفرات، وياسر حوري من مدينة الحسكة التابعة لإقليم الجزيرة" ثقة المشاركين.

وانتهت أعمال المؤتمر بأداء الرئاسة المشتركة المنتخبة القسم أمام حشد كبير من أعضاء اتحادات السائقين، ومسؤولين في حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM.

(أم)

ANHA