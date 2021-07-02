​​​​​​​صادق الخلف: بطاقات المحروقات الإلكترونية عمل إيجابي للشعب والإدارة

دعم المواد الأساسية من أهم الأمور التي تعمل عليها الإدارة الذاتية، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب السوري عامة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين, فهذه البطاقات التي تصدر من قبل مديرية المحروقات والتي تقدم من خلالها مادة المازوت بالسعر المدعوم وهو 75ل س، وأسطوانة الغاز المنزلي بـ 2700ل س, هو إنجاز يهدف إلى عملية الاستقرار المعيشي في المنطقة.

وفي لقاء أجرته وكالتنا مع الرئيس المشترك لمكتب المحروقات في الإدارة الذاتية صادق الخلف بين لنا أهمية هذه البطاقات وكيفية العمل بها فقال: "إنّ هذه البطاقة تصدر عن طريق مديرية المحروقات في المناطق التابعة للإدارة الذاتية، ثم تسلّم للأشخاص باليد من بعدها يتم الذهاب إلى أي محطة يختارها, وعلى هذا الأساس يتم إعطاؤه كميته بحسب رقم الكود الموجود على هذه البطاقة، والتي سترفع إلى مديرية المحروقات في كل منطقة، وعلى هذا الأساس يتم ضبط الكمية التي تحتاجها كل منطقة، ومنع حدوث أي عملية تزوير، كما سيتم معرفة كمية المحروقات المسلمة بشكل يومي والتأكد من وصولها إلى جميع الأهالي والمحافظة على الكمية الاحتياطية للمحروقات".

وأضاف الخلف: "كل بطاقة تحمل 440لتر مازوت الدفعة الأولى 220لتراً، والكمية الأخرى ستسلم بعد الانتهاء من الكمية الأولى, بالإضافة إلى ما يقارب 12أسطوانة غاز منزلي على مدار السنة".

وأشار صادق الخلف: " لم نلزم أي شخص بأخذ كميته من كازية معينة، بل سيكون لدى كل صاحب محطة قارئ ’’باركود’’ لهذه البطاقة والتسليم بموجب البطاقة".

وقال الخلف إنّه يحق لكل عائلة تملك دفتر عائلة أو عقد زواج مصدق من قبل دواوين العدالة في مناطق الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى مراعاة الحالات الإنسانية.

ونوه الرئيس المشترك لمكتب المحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى أنه بعد الانتهاء من بطاقات المحروقات المنزلية، سيتم العمل على تحضير بطاقات لأصحاب السيارات وتحديد الكمية المخصصة لكل سيارة.

وأكد صادق الخلف في نهاية حديثه أنّ هذه البطاقات عمل إيجابي للمنطقة بشكل عام، سواء للإدارة أو للأهالي، وستنظم عمل المحروقات والاطلاع على كمية مازوت التدفئة، وأسطوانات الغاز المنزلي التي سيتم تسليمها في جميع مناطق شمال وشرق سوريا.

ANHA