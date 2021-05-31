ويواصل زعيم المافيا التركي سادات بكر، عرض فضائح الحكومة التركية عبر سلسلة من الفيديوهات على موقع يوتيوب ينتظر مشاهداتها الآلاف من التركيين بشغف.

وفي جديد ذلك يؤكد بكر تعاون الاستخبارات التركية مع عصابات المافيا لتهريب الأسلحة إلى المرتزقة في سوريا ومن بينها "جبهة النصرة" المصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

ويبرئ سادات بكر نفسه من وجود أي دور له في دعم المرتزقة في سوريا بالسلاح موضحًا أن "كميات كبيرة من الأسلحة أرسلتها المخابرات التركية إلى مرتزقة جبهة النصرة عبر شركة الأمن التركية صادات" التابعة للمخابرات التركية".

ويذكر أن شركة "صادات" شركة موالية للرئاسة التركية، تأسست بالتزامن مع فترة الاضطرابات التي تزامنت مع ما يعرف باسم "الربيع العربي"، لدعم جماعات متشددة من بينها الإخوان في الدول العربية التي شهدت اضطرابات بالسلاح، بحسب تقارير إعلامية.

والرئيس التنفيذي للشركة هو كامل مليح تانري فيردي، وهو عميل للاستخبارات التركية، بحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي المهتم بالأخبار الأمنية.

وتعمل شركة "صادات" على تعزيز الصناعات الدفاعية التركية التي تسيطر عليها عائلة رجب طيب أردوغان.

واعتمد أردوغان على هذه الشركة في عملية استهدفت الآلاف من ضباط الجيش والمسؤولين بعد محاولة الانقلاب ضده عام 2016.

من جهتها، تقدمت المعارضة التركية باستجواب برلماني للحكومة بشأن اتهامات لشركة "صادات" بتدريب عناصر من مرتزقة داعش والنصرة.

(د ع)