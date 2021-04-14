​​​​​​​سعد الحريري في زيارة رسمية إلى موسكو

تؤكد مصادر مواكبة لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف، سعد الحريري، أنّه يعوّل كثيرًا على دور روسيا باعتبارها "قادرة على أن تلعب دورًا محوريًا في الدفع نحو مساعدة لبنان على بلورة الحلول لأزمته بفعل علاقاتها الجيدة مع الأطراف اللبنانية والإقليمية"، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ لهذه الزيارة "أهميّة كبيرة لا سيما وأنها تأتي غداة زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى طهران، وبالتالي فإنّ الحريري سيسمع منه نتائج المداولات التي أجراها مع المسؤولين الإيرانيين حيال الملف اللبناني".

وإذ تبدي موسكو اهتمامًا كبيرًا في حفظ الاستقرار في لبنان، لأن اهتزازه سيؤثّر سلبًا على سورية، حيث تتمركز القوات الروسية، فإنّ استقبال الحريري على أرفع المستويات في روسيا يختزن بحدّ ذاته رسالة دعم له باعتباره "أحد رموز الاعتدال السنّي في المنطقة في مواجهة التطرّف والإرهاب"، وفق ما تشير المصادر.

فضلًا عن أنّ المتابعة الدقيقة من جانب المسؤولين الروس لتفاصيل الخلافات اللبنانية الداخلية "دفعتهم إلى تأييد الحريري لرئاسة الحكومة وإلى دعم وجهة نظره، بأن تكون حكومة من الاختصاصيين التكنوقراط غير الحزبيين ومن دون ثلث معطل، لأن الاتصالات الروسية مع الدول الأوروبية والعربية المعنية بأزمة لبنان انتهت إلى خلاصة حاسمة، تفيد بأنّه ما من دولة ستقدم أيًّا من المساعدات العاجلة التي يحتاجها البلد في حال تألفت الحكومة من رموز الطبقة السياسية والأحزاب الحاكمة".

وعليه، نوّهت المصادر أنّ موسكو ستترجم دعمها للحريري من خلال استقباله "كرئيس حكومة مكتملة المواصفات وليس كرئيس مكلّف، وقد برزت في هذا السياق إشارة البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الروسي إلى أنّه سيجري مباحثات "مع رئيس حكومة لبنان سعد الحريري"، وهي المرة الثانية التي يذكره بها المسؤولون الروس بهذه الصفة منذ تكليفه تشكيل الحكومة".

وعن مواضيع البحث، أوضحت المصادر أنّها ستشمل "مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم استنادًا إلى المبادرة الروسية، كما سيطلب الحريري مساعدة موسكو في التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسورية، وبين لبنان وإسرائيل، ليتمكن من البدء في استكشاف كميات الغاز والبترول في البحر".

بالإضافة إلى أنّ الرئيس المكلّف سيتطرق في محادثاته إلى "ما يمكن لموسكو أن تساهم به في معالجة الأزمة الاقتصادية، سواء من ناحية الاستثمارات في الكهرباء والإنشاءات وغيرها أو من زاوية تقديم المساعدات"، كما توقعت المصادر أن يطالب الحريري موسكو بأن "تضع لبنان في لائحة الدول التي يفترض تسليمها لقاح "سبوتنيك " المضاد لكورونا، وتسهيل عملية شرائه من جانب الدولة أو من قِبل القطاع الخاص، ولن يتردد في طلب منح لبنان كمية من اللقاحات على سبيل الهبة".

(ز أ)