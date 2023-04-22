​​​​​​​ريحان لوقو: باتحاد النساء وفكرهن الحر ستُهزم سياسات الدولة الإيرانية

سبعة أشهر، ولا يزال صدى انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" يتردد في أنحاء العالم، وعلى الرغم من القمع والقيود التي تفرضها سلطات الدولة الإيرانية بحق المحتجات والمحتجين في الانتفاضة الشعبية في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، إلا أن الانتفاضة الشعبية بريادة المرأة لا تزال محافظة على ألقها وقوتها، بل تزداد بوتيرة أقوى يوماً بعد يوم.

منذ مقتل الشابة الكردية جينا أميني – شرارة انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" – على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" في 16 أيلول 2022، انطلقت احتجاجات شعبية من مدينة سقز، مسقط رأسها وانتقلت بعدها إلى العاصمة طهران وثلاثين مدينة أخرى، ومن ثم إلى جميع أنحاء إيران والعالم وتحول شعار الانتفاضة لفكر تسير عليه النساء حول العالم.

في مواجهة ذلك، اتخذت سلطات الدولة الإيرانية تدابير عنيفة لوقف الاحتجاجات، عبر آلة القمع والترهيب وفرض قيود صارمة على حرية النساء، بدءاً من استخدام العنف ضد المحتجات مروراً باعتقال الناشطات الحقوقيات والصحافيات، انتهاءً بفرض عقوبة الإعدام، وتسميم الطالبات ووضع تقنيات لرصد اللاتي "لا يلتزمن بالحجاب".

'كلما ارتفعت وتيرة الانتفاضة تتزايد الهجمات على النساء'

الناطقة باسم مؤتمر ستار، ريحان لوقو، قيّمت لوكالتنا سياسات الإبادة التي تمارسها الدولة الإيرانية ضد الانتفاضة الشعبية والنساء على وجه الخصوص، وقالت: "منذ عقود، ناضلت المرأة ولا تزال تناضل في الشرق الأوسط والعالم من أجل نيل حريتها، وبشكل خاص بطليعة المرأة الكردية التي أصبحت مثالاً في كردستان والشرق الأوسط والعالم، حيث عملت بكفاح تاريخي من أجل استرجاع هويتها وإثبات وجودها، وفي سبيل نيل حياة حرة كريمة تصان فيها كافة حقوقها".

وأضافت "حاربت المرأة في كافة أجزاء كردستان، ضد سياسة التهميش والاحتلال وعدم المساواة وهدر الدماء، وأبدت رفضها لهذه السياسات، وناضلت نضالاً تاريخياً ضد هذه الذهنية".

ريحان لوقو أشارت إلى أن الانتفاضة التي انطلقت بطليعة المرأة في روجهلات كردستان وإيران منذ سبعة أشهر مستمرة دون انقطاع، على الرغم من سياسات الإبادة.، وأكدت أن الانتفاضة التي تحمل شعار "Jin, Jiyan, Azadî"، تتصاعد وتيرتها يوماً بعد يوم.

ولفتت إلى أنه "كلما ارتفعت وتيرة الانتفاضة وذاع صيتها، تتزايد معها الهجمات ضد النساء، وهذا يدل على أن النظام الذي بُني على السلطة لطالما كان يريد إقصاء المرأة، فخلال الانتفاضة ظهر دور المرأة بشكل ريادي؛ ولكن جوبه ذلك بشكل عنيف من قبل النظام الإيراني ومورست بحقها كافة أنواع الحرب الخاصة التي عملت على تشويه صورتها".

ونوهت ريحان إلى أن انتشار شعار "Jin, Jiyan, Azadî" لجميع انحاء العالم، يظهر مدى انتصار الانتفاضة الشعبية بريادة المرأة في روجهلات كردستان وإيران.

'جميع النساء أثبتن موقفهن في الانتفاضة'

وعن العنف الذي تمارسه الدولة الإيرانية ضد النساء، قالت ريحان لوقو: "يمارس النظام الإيراني شتى أنواع العنف بحق النساء؛ لأنه لا يريد أن تصبح المرأة طليعية في الانتفاضات، وأن تحصل على حقوقها وتكون ذات مكانة ضمن المجتمع".

ولفتت إلى السياسات التي اتبعتها الدولة الإيرانية ضد النساء، قائلةً: "الانتفاضة انطلقت بريادة المرأة، ولهذا يتخوف النظام الإيراني منها، لذلك يستخدم كافة الأساليب القمعية ضدها، ويفرض على النساء الحجاب".

نوهت ريحان إلى أن "هذا ليس من حقهم؛ لأن كل شخص له الحرية التامة في اختيار طريقة حياته وكيف يعيشها"، معربة عن إدانتها للسياسة المتبعة من قبل الدولة الإيرانية بحق المرأة والفئة الشابة والمجتمع على حد سواء.

موضحة أن استهداف الطلبة وتسميمهم، يدل على مدى "ضعف النظام الإيراني واستسلامه أمام مقاومة الشعب".

ومنذ قرابة 5 أشهر، وتتعرض طالبات المدارس والجامعات في روجهلات كردستان (شرق كردستان) وجميع أنحاء إيران لهجماتٍ بالغازات السامة، وبشكل يومي تصاب العديد من الطالبات بحالات تسمم أودت بحياة العشرات منهن.

ويعتقد الكثيرون في إيران أن تعرض الطالبات للتسميم ما هي إلا محاولة من قبل الدولة الإيرانية لإغلاق مدارس الفتيات التي كانت إحدى مراكز الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ومؤخراً أقدمت سلطات الدولة الإيرانية على تركيب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لـ "رصد النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن"، في محاولة جديدة لقمع حرية النساء وتضييق القوانين المجحفة بحقهن.

'الانتفاضة التي أطلقت بريادة المرأة ستنتصر بلا شك'

لفتت الناطقة باسم مؤتمر ستار، ريحان لوقو الانتباه إلى ثورة شمال شرق سوريا المعروفة بثورة المرأة، وقالت: "في شمال شرق سوريا تمكنا نحن النساء بأن نكون طليعيات ونقود ثورتنا، وكشفنا السياسة القمعية للنظام التركي أمام العالم، وبأنه نظام قاتل للنساء وللمرأة الطليعية ذات الفكر الحر".

وأضافت: "في عموم كردستان والشرق الأوسط تمارس نفس السياسة ضد المرأة، وجميع هذه الممارسات ستكسر بتعاون النساء وباتحادهن معاً ستهزم كافة الممارسات ضدهن، وسنثبت ذلك للعالم أجمع من خلال فكرنا الحر ونضالنا".

موضحة ذلك أكثر "المرأة السياسية والمعلمة والدبلوماسية والناشطة الحقوقية والكاتبة جميعهن ينزلن إلى الساحات في روجهلات كردستان وإيران ويقدن الانتفاضة ويثبتن موقفهن وإصرارهن للحصول على حريتهن، وحتى الآن المئات والآلاف من النساء اعتقلن ثمناً لهذه الانتفاضة، وثمناً لطلب الحرية".

في ختام حديتها، أبدت الناطقة باسم مؤتمر ستار، ريحان لوقو، دعمها لانتفاضة النساء في روجهلات كردستان وإيران، وقالت: "باسم ثورة المرأة في شمال شرق سوريا، نبعث بتحياتنا وحبنا لانتفاضة إيران وروجهلات، الانتفاضة التي انطلقت بريادة المرأة بلا شك ستنتصر، وكما أصبحت المرأة في شمال شرق سوريا رمزاً للثورة، ستصبح المرأة في روجهلات كردستان وإيران كذلك، وبنفس الإصرار والعزيمة التي انطلقت من مناطقنا، ستعم كافة أرجاء البلاد. نحن ندعم انتفاضة المرأة في كردستان انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" ونحن على يقين تام بأننا باتحادنا سنتمكن من عيش حياة حرة وكريمة".

(ي م)

ANHA