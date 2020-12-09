​​​​​​​ريف تل تمر... إحباط محاولة تسلل للمرتزقة وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة

أفاد مراسل وكالتنا في ناحية تل تمر أن المجلس العسكري السرياني أحبط محاولة تسلل لمرتزقة الاحتلال التركي إلى قرية أم الكيف في حوالي الساعة الـ 12:30 من ظهر اليوم.

وتأتي محاولة التصدي لمرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" في ظل استمرار الهجمات التركية ومرتزقتها على مناطق شمال وشرق سوريا، المترافقة بصمت من قبل "الضامن" الروسي الذي يقف متفرجًا على الانتهاكات التركية.

وأوضح مراسلنا نقلًا عن مصدر عسكري، أنه خلال عملية التصدي قُتل وجُرح عدد من المرتزقة، ولكن لم يتسنَ لهم التأكد من الرقم.

هذا ولا تزال الاشتباكات تجري بشكل متقطع في المنطقة.

(هـ ن)

ANHA