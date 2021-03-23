​​​​​​​ريف كوباني.. البدء بزراعة الشتل لاستقبال موسم زراعة المحاصيل الصيفية

تشتهر ناحية القنايا في الريف الغربي من مقاطعة كوباني بزراعة المحاصيل الصيفية والشتوية والزراعة المروية بالإجمال، نظرًا لقربها من مجرى نهر الفرات، فضلًا عن قرب مياهها الجوفية من سطح الأرض، ما يجعلها بيئة مناسبة للزراعة.

وتزرع سنويًّا مئات الهكتارات من الأراضي بالمحاصيل الصيفية، بحيث يزرع منها ما يزيد عن الـ 200 إلى 300 هكتار من الأراضي وقد تصل في بعض الأعوام إلى الـ 400 هكتار كما في الأعوام 2019 و2020 متوزعة في عدد من القرى المحيطة بناحية القنايا.

وتنتج كميات تفيض عن حاجة مقاطعة كوباني من الخضروات الصيفية مثل البندورة والباذنجان، وأنواع أخرى من الخضار، لتصدر إلى مناطق أخرى مثل منبج وإقليم الجزيرة.

وهناك مزارعون يزرعون بغاية بيع الشتل، وآخرون يزرعون المحاصيل، وفي هذا السياق يقول المزارع ياسر أحمد الجاسم: "لدي 6 بيوت بلاستيكية لزراعة الشتل وبيعها دون زراعة البستان".

ويمضي مؤكدًا بقوله: "لا قدرة لي أن أزرع البستان، لذلك أكتفي ببيع الشتل للمزارعين".

بينما يقول المزارع عز الدين عبد الله عيسى من قرية القنايا: "زرعت الشتل في 5 بيوت بلاستيكية، سأنقل2 منها فيما بعد إلى البستان، وسأكتفي ببيع 3 منها كشتل، ولدي هكتاران من الأرض خصصتهما لزراعة البستان".

وتابع "لكننا نعاني من الغلاء في الأسعار، من بينها أسعار صيانة المولدات التي تضخ المياه"، وأضاف: "نعاني هذا العام أيضًا من عدم استقرار الطقس، إذ لا توجد حرارة كافية لإنبات الشتل، ولقد مات أكثر من ثلثي ما زرعته بسبب البرودة".

بينما أشار عمر العمر (من أهالي قرية سهل القملق) إلى أن الغلاء بات غير مقدور عليه في أسعار الصيانة، وقال: "لدي مولدة كهربائية سأدفع ما يزيد عن الـ 700 ألف ليرة سورية لصيانتها، ولكني مضطر لصيانتها لأنني أريد سقاية القمح".

هذا ويعتبر هذا الفصل من كل عام فرصة مناسبة للمزارعين في الريف الغربي من مقاطعة كوباني لزراعة البساتين وبيع مردودها كقوت لعيشهم لعدم وجود فرص أخرى للعمل في تلك المناطق النائية.

(س ع/ د أ)

ANHA