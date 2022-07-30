​​​​​​​ريف حلب الشرقي يشهد اشتباكات بين قوات دمشق والمرتزقة

اندلعت اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى فجر اليوم السبت، استُخدمت خلالها أسلحة ثقيلة، وذلك على محاور التماس في مدينة تادف بريف حلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قد أطلقت قوات حكومة دمشق، أمس، قذائف صاروخية سقطت على أماكن في محيط قرى بلنتا وكفر تعال ومكلبيس في ريف حلب الغربي، ضمن مناطق نفوذ مرتزقة "تحرير الشام" وآخرون من مرتزقة الاحتلال التركي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

كما قصفت أماكن في بينين وفليفل والفطيرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ش ع)