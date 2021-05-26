​​​​​​​ريف دير الزور الشرقي... توزيع دفعة ثانية من الأعلاف المركزة للثروة الحيوانية

وبدأ اتحاد الفلاحين بالتعاون مع الجمعيات الغنامية الخاصة بالثروة الحيوانية التابعة لمؤسسة المجتمع المدني في دير الزور، اليوم، توزيع مادة العلف على مربي الماشي وذلك في فرن حوامة الآلي.

ويأتي ذلك في إطار برنامج دعم الأعلاف، إذ يتم منح كل رأس من الماشية 3 كيلو من العلف، وكل رأس من الأبقار 7 كيلو غرام، بشكل دوري لثلاثة أشهر.

ويبلغ سعر الكيلو الواحد من الأعلاف بالسعر المدعوم 400 ليرة سورية، بينما يباع الكيلو الواحد في الأسواق الحرة بألف ليرة سورية.

ويجري التوزيع عن طريق بطاقة تعطى لكل مربي حسب تسلسل الأرقام، ومن المقرر أن تستمر مدة التوزيع لثلاث أيام حتى الانتهاء من التوزيع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة هي الثانية التي يتم توزيعها في الخط الشرقي بريف دير الزور.

(ف ع/ج)

ANHA