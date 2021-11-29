​​​​​​​ريف درعا.. انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور سيارات لقوات حكومة دمشق

ويشهد ريف درعا الغربي، حالة من التوتر والاستنفار لقوات حكومة دمشق، عقب انفجار عبوة ناسفة على طريق نوى – الشيخ سعد في ريف درعا الغربي، لحظة مرور سيارات عسكرية لقوات حكومة دمشق، أثناء قيامهم بدورية في تلك المنطقة، الأمر الذي أدى إلى سقوط خسائر بشرية وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ صباح اليوم، تجري على حواجز قوات حكومة دمشق عمليات تفتيش دقيقة للسيارات الداخلة إلى المدينة، بالإضافة إلى التدقيق على البطاقات الشخصية للأهالي، بحثًا عن مطلوبين، وبحسب المرصد، فإن حاجز شعبة "المخابرات العسكرية" الرئيس لمدينة درعا البلد من الجهة الغربية، يقوم بإجراء "فيش" أمني للتحقق من هوية جميع الداخلين إلى المدينة إذا ما كانوا مطلوبين للأجهزة الأمنية أم لا.

(د ع)