​​​​​​​ريف السويداء يهدد بالتصعيد في وجه حكومة دمشق

أقدمت دورية تابعة للجمارك في دمشق على توقيف شابين ينحدران من بلدة القريّا في ريف السويداء الجنوبي، أثناء نقلهما لعدد من طيور الزينة يقدر بـ 900 زوج من الطيور، إلى دمشق، وجرى توقيفهما على طريق دمشق– السويداء ومصادرة السيارة والطيور بحجة أنها قد تكون مستوردة، بالرغم من حصولهما على الإذن الرسمي وتصريح بنقل الطيور.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شهدت بلدة القريّا توتراً اليوم من قبل شبانها المطالبين بإطلاق سراح الشابين، وسط قطع مدخل البلدة وإطلاق النار في الهواء.

وذكرت صفحة "السويداء24" على صفحتها غلى "فيس بوك" إن محتجين من أهالي القريّا أشعلوا الإطارات في مدخل البلدة، وهددوا بالتصعيد وقطع الطريق نهائياً في حال استمرار مماطلة السلطات، وعدم الإفراج عن الشابين المحتجزين من أهالي البلدة.

(م ش)