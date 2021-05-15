​​​​​​​ريباك تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته

هذا وأصدرت المنظمة بيانًا إلى الرأي العام، اليوم السبت، وصلتنا نسخة منه.

وجاء في مستهل البيان: "نتابع عن كثب ما تشهده فلسطين مؤخرًا من أحداث وتوترات حصيلة الهجمات الإسرائيلية عليها، ما أدى إلى وقوع ضحايا بينهم نساء وأطفال".

إننا، وباسم منظمة المرأة الكردية للعلاقات (ريباك REPAK)، نندد بهذه الهجمات السافرة، ونؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مقاومته من أجل الحرية والأمان والاستقرار".

وأوضحت المنظمة أن "الشعبين الفلسطيني والكردي هما أكثر من عانى ومازال يعاني من سياسات القوى الإمبريالية العالمية وأدواتها في المنطقة. فما تفعله إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لا يختلف عما تفعله تركيا بحق الشعب الكردي، سواء كان داخل الحدود التركية في باكور، أم خارجها في روجافا وباشور".

مبيّنة في ختام بيانها أن "الجميع يعلم أن إسرائيل وتركيا حليفتان استراتيجيتان تعملان على قمع أهم قضيتين في المنطقة، وهما القضية الفلسطينية والقضية الكردية. لكنهما تجهلان أن روح المقاومة الشعبية هي التي ستنتصر دون شك".

(س ر)

ANHA