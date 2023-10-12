​​​​​​​رياض كوركجي.. الشهيد الشاب الذي فضّل الوطن على الهجرة

أدت غارة شنتها طائرات الاحتلال على مزارع حمة صباح يوم 5 تشرين الأول، إلى استشهاد الشاب رياض كوركجي في ورشة لصيانة السيارات بالقرب من هناك.

ينحدر الشهيد رياض كوركجي من ناحية شيه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وهو الابن الأصغر للعائلة المكونة من أخوين وأخت وأب وأم، وهو من مواليد حلب بعام 2001.

أتم تعليمه إلى الصف السابع الإعدادي، وبدأ العمل منذ عام 2018، في إحدى ورش صيانة السيارات بمدينة ديرك، لينتقل في بداية العام 2023 إلى إحدى ورش صيانة السيارات بالحسكة، وذلك لتأمين قوت عيشه.

اتسم الشهيد أنه هادئ خلوق يحب العائلة ويصونها ويقدم ما يستطيع تقديمه لتسيير أمورها.

على الرغم من هجرة عدد من أفراد عائلته إلى الخارج، ومن بينهم والدته، فضّل الشهيد رياض البقاء في الوطن والاستمرار بعمله بعمر الـ 22، إلى أن استشهد في غارة لطائرات الاحتلال التركي التي تستهدف الأهالي ولقمة عيشهم بشكل مباشر.

هذا ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 4 تشرين الأول الجاري، هجمات استهدفت مواقع ومنشآت حيوية عدة في شمال وشرق سوريا بطائرات حربية ومسيّرة، ومن بين المواقع التي تعرضت للقصف مزارع حمه في حي المشيرفة بمدينة الحسكة.

(س ر)

ANHA