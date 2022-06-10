​​​​​​​رياض درار يتحدث لوكالتنا اليوم عن التهديدات التركية ومواقف روسيا وأميركا ودمشق منها

تهدد دولة الاحتلال التركي بشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا بالتزامن مع تكثيف قصفها على مناطق آهلة بالسكان في أرياف عين عيسى وتل تمر وزركان في مقاطعة الحسكة.

ويلهث رئيس دولة الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان، من أجل الحصول على ضوء أخضر دولي لشن هذه الهجمات، أميركا أعلنت على لسان عدد من مسؤوليها أنها ترفض الهجمات وتحذر من تداعياتها على الاستقرار، بينما الموقف الروسي يشوبه الكثير من الغموض، وخصوصاً بعد زيارة وفد روسي مؤخراً إلى تركيا.

قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت رفع الجاهزية وإتمام الاستعدادات لمجابهة العدوان بحرب طويلة الأمد واستعدادها للتنسيق مع قوات حكومة دمشق لصدّ أي هجوم تركي محتمل وحماية الأراضي السورية، لكن حكومة دمشق لا تزال متمسكة بالخطابات السابقة المعتمدة على التخوين وإطلاق التهم.

ولمناقشة ذلك، تستضيف وكالتنا، مساء اليوم وفي تمام الساعة 19:00بتوقيت قامشلو، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار.

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(ي ح)