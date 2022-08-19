​​​​​​​رياض درار يرد على تصريحات أردوغان الأخيرة بشأن تقاربه مع دمشق

وقال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، في منشور على صفحته في فيسبوك، "سيد أردوغان: تقول لم يكن هدفكم الفوز على نظام الأسد بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات، وهذا غير صحيح".

وتابع: "أنتم حاورتم ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي ليتبع أهدافكم ويخون الدولة السورية ورفضوا، لذلك تحملون هذا الحقد الفاحش وغير المبرر عليهم، وبتهم أنتم تعرفون زيفها ولا منطقيتها".

وأوضح درار "أنتم لم تتحملوا مسؤولية الأزمة السورية ولم تكونوا جزءاً من الحل، ولم يكن هدفكم السلام الإقليمي كما تدعون، وأنتم من استقبل الإرهاب وتجاور معه سنين وتعامل معه إلى اليوم، وساهمتم في التهديدات الخطيرة لأنفسكم بتسعير نار الأزمة في سوريا تحت وهم أن هناك ثورة أنتم قمتم بإفشالها عبر مناوراتكم التي تجلت اليوم في تصريحاتكم تجاه نظام الأسد".

وأضاف: "لذلك قولكم الأخير سيد أردوغان: (يجب علينا ضمان السير بخطوات متقدمة مع سوريا من خلال اتخاذ الخطوات التي ستعطل عدداً من المؤامرات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي مع جيراننا) هو كلام لا معنى له، فقط مطلوب منكم احترام الجوار مع سوريا ووقف مسيّرات الإرهاب التي ترسلونها، وأبناء شمال وشرق سوريا سيمدون يد السلام معكم إذا شئتم، أما علاقتهم مع النظام فهم أولى بحلها من غير تدخلكم لأنكم تحرثون في الجمر وتسعِّرون ناراً نريد إطفاءها".

وجاءت تصريحات رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة على وقع تلميحات تركية بتطبيع العلاقات مع حكومة دمشق، عقب اجتماع سوتشي الذي جمع أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث كان الملف السوري أحد أبرز محاور الاجتماع.

وكشف أردوغان، أن بوتين، عرض عليه خلال محادثات سوتشي "حل" الأزمة، بالتعاون مع حكومة دمشق، وقال: "إن بوتين أخبره بأن حل الأزمة السورية سيكون أفضل بالتعاون مع حكومة دمشق".

في حين، طغى حديث في الوسط السياسي عن مساعٍ روسية – تركية إلى إحياء وتعديل اتفاقية "أضنة" التي أبرمت بين حكومة دمشق والاحتلال التركي عام 1998، بهدف ضرب الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، ودفعها للاستسلام لحكومة دمشق.

(ل د)