​​​​​​​رياض الخلف: المجتمع الدولي والضامن الروسي بصمتهم على تركيا شركاء في مجزرة الصفاوية

وجاء حديث قائد مجلس تل أبيض العسكري تعليقاً على المجزرة التي ارتكبها المحتل التركي ومرتزقته أمس الأربعاء بحق عائلة من قرية الصفاوية التابعة لناحية عين عيسى والتي راح ضحيتها أب و3 من أطفاله وإصابة زوجته وابنته بجراح بليغة.

حيث أدان رياض المجزرة التركية بحق عائلة زيدان خلف العيسى، واصفاً إياها بالعمل الجبان.

وندد بصمت الضامن الروسي الذي انتشرت قواته على طول خطوط التماس لوقف التعديات التركية ومنع القصف الذي لا يزال يحصد أرواح المدنيين على مرأى منه ودون تحريك ساكن.

هذا وتنتشر القوات الروسية على طول خطوط التماس مع العدو التركي بين مدينة تل تمر وناحية عين عيسى تطبيقاً لاتفاق سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الأول من العام 2019، لمراقبة وقف إطلاق النار ومنع التعديات من جانب المحتل التركي الذي احتل كلاً من سري كانيه وكري سبي وأجزاء واسعة من أريافها بعد عدوان قام به في العام نفسه.

واعتبر المجتمع الدولي والضامن الروسي بصمتهم شركاء في مجزرة الصفاوية لكونهم يرون بشكل دائم التعديات التركية على المناطق الآهلة بالسكان ولا يتحركون لوقفها تطبيقاً للقرارات والمواثيق الدولية التي تمنع استهداف المدنيين.

وتعهد قائد مجلس تل أبيض العسكري في نهاية حديثه بالذود عن حدود المقاطعة والدفاع عن المدنيين فيها، ومنع المحتل التركي من نيل مبتغاه باحتلال المزيد من الأراضي السورية.

هذا واستشهد خلال المجزرة التي حصلت أمس زيدان خلف العيسى54 عاماً، وابنه زياد 12 سنة، وابنتاه هدى ومنى، فيما أصيبت زوجته وابنته بجراح بليغة نقلا على إثرها إلى مشافي مدينة الرقة.

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ANHA