​​​​​​​رويترز: لا توجد اختراقات متوقعة من اجتماع بايدن وأردوغان الأول

وسيناقش الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء أنقرة صواريخ إس -400 الروسية خلال محادثاتهما المباشرة، لكن هناك أمل ضئيل في حل النزاع المرير الذي يقسم الناتو، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وتمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة، لكن الخلافات بشأن سوريا وحقوق الإنسان ومعاملة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية والتوترات في شرق البحر المتوسط ​​أدت جميعها إلى توتر العلاقات بينهما.

ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني، اعترف بايدن بمذبحة الأرمن عام 1915 على أنها إبادة جماعية، وصعد من انتقاداته لسجل حقوق الإنسان في تركيا، متبنياً نبرة أكثر برودة تجاه أردوغان من سلفه دونالد ترامب.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الزعيمين، اللذين سيحضران قمة الناتو في بروكسل، سيتطرقان أيضاً إلى أفغانستان وليبيا والصين خلال أول لقاء مباشر بينهما منذ أن أصبح بايدن رئيساً.

وقال سوليفان للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل في وقت متأخر يوم الأحد "سيتحدثون عن قضايا سياسية واقتصادية أكثر تحدياً، شكلت تحديات في علاقتنا بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان".

وقال أردوغان لدى مغادرته تركيا مساء اليوم نفسه إنه يتوقع "نهجاً غير مشروط" من بايدن.

وقال للصحفيين "تركيا ليست مجرد دولة بل دولة حليفة، نحن حليفان في حلف الناتو".

وعن قرار واشنطن إزالة تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة قال أردوغان "هناك العديد من القضايا المتعلقة بالصناعات الدفاعية التي تُركت على الطاولة، وأهمها قضية الإف -35".

وإحدى المناطق التي يأمل أردوغان في إبراز دور تركيا المركزي فيها في حلف شمال الأطلسي هي أفغانستان، حيث عرضت تركيا حراسة وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب الولايات المتحدة من هناك.

ولكن مع وجود العديد من نقاط الخلاف، فإن الآمال في تحقيق أي اختراق جوهري في العلاقة المتوترة ضئيلة.

وقالت شركة الاستشارات "Teneo" في مذكرة قبل المحادثات: "بينما من المتوقع أن يواصل الجانبان بعض المشاركة البراغماتية ولا يهتم أي منهما بالمواجهة، فإن الاجتماع لن يوفر لأردوغان أي مكاسب ذات مغزى".

وأضافت "لن يتم حل أي من نقاط الاحتكاك الرئيسية، مما يعني أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا ستظل محفوفة بالصعوبات وستتسم بنبرة فاترة".

(م ش)