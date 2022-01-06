​​​​​​​روث الحيوانات وسيلة للتدفئة.. الاحتلال التركي يعيد سكان المناطق المحتلة عقوداً إلى الوراء

تتجه الأوضاع في المناطق السورية التي تحتلها تركيا نحو الأسوأ بشكل يومي، وخاصة في مناطق كري سبي/تل أبيض وسريه كانية/رأس العين، التي مضى على احتلالهما أكثر من عامين.

الأوضاع الخدمية المتردية والفلتان الأمني يظهر على لسان حال المواطنين الذين خرجوا في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة المنصرمة في مظاهرات يطالبون فيها بتحسين الواقع، لكن لا أحد يجيب، ولا تغيير يحدث، في وقت تنشغل به المرتزقة الذين أطلقتهم تركيا في المنطقة بعمليات السرقة والتهريب والاتجار بالمخدرات بغرض جمع الأموال وكسب الثروات.

مصدر محلي من مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة، قال لوكالتنا، بأن غلاء سعر برميل مازوت التدفئة في الاسواق الحرة بمقاطعة كري سبي أجبر أهالي المقاطعة وريفها إلى الرجوع للوسائل البدائية، وذلك من خلال جمع أكياس النايلون ومواد البلاستيك المستعملة بغرض التدفئة.

وأضاف المصدر بأنه وفي ظل الاوضاع الخدمية المتردية في المقاطعة المحتلة، وانعدام دعم الخدمات الأساسية وصل الحال بالأهالي إلى استخدام "روث الحيوانات" في مدافئهم.

ويعتبر استخدام "روث الحيوانات" من الطرق البدائية القديمة التي يلجأ الأهالي إليها حال انعدام المحروقات الخاصة بالتدفئة أو التيار الكهربائي، إذ يقوم الناس بتجفيف "روث الحيوانات" خلال فصل الصيف على شكل كرات صغيرة، والاحتفاظ به في غرف بعيداً عن الرطوبة والأمطار، ليتم حرقها بمدافئ خاصة خلال فصل الشتاء.

يأتي هذا بعد أن وصل سعر برميل مازوت التدفئة في مقاطعة كري سبي المحتلة، بحسب مصادر محلية، إلى ٥٠٠ ألف ليرة سورية.

بينما وزعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا المازوت المخصص للتدفئة على الأهالي في مناطقها بسعر بحدود 30 ألف ليرة سورية للبرميل الواحد.

ويثير تردي الأوضاع الخدمية في مناطق الاحتلال التركية حالة من الاستياء من قبل الأهالي وخاصة فيما يتعلق بنقص الخدمات الأساسية وانعدامها كالمازوت والطحين.

(ج)

ANHA