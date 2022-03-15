​​​​​​​روسيا: تلقينا ضمانات من أميركا بعدم تأثير العقوبات على الاتفاق النووي

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لقد حصلنا على الضمانات المطلوبة خطياً. تم شملها في الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ما قد يرفع عقبة أمام إعادة إطلاق الاتفاق الموقع بين طهران والقوى الكبرى في 2015.

وأضاف أن "اتهامات واشنطن لموسكو بعرقلة مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني غير صحيحة".

وأشار إلى أن "موسكو تطالب بالنظر في مسألة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا ضمن إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وفي تصريحات سابقة، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بتمويل برنامج بحوث حول أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية.

وفي بيان، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، تعقيباً على المفاوضات مع أوكرانيا، إن "المسألة صعبة لكن استمرارها أمر إيجابي".

وأضاف بيسكوف: "نشعر بخيبة الأمل إزاء تجاهل الغرب للقصف الصاروخي الأوكراني على دونيتسك".

ووصف المسؤول الروسي الاحتجاجات ضد الحرب الأوكرانية بـ "الهمجية".

وبخصوص الملف النووي، شدد الكرملين على أن "استئناف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني أمر في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا"، معتبراً أنه "من الضروري مراعاة العقوبات المفروضة على روسيا في سياق الاتفاق النووي الإيراني".

وخلال المحادثات طلب وزير الخارجية الإيراني من روسيا دعمها للوصول إلى اتفاق نووي في محادثات فيينا التي توقفت يوم الجمعة الماضي.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو التي وصل إليها اليوم "نأمل في الحصول على دعم روسيا للوصول إلى اتفاق نووي قوي ومستقر".

واعتبر عبد اللهيان أن تأجيل المحادثات النووية قد يجعل إيران أقوى حسب زعمه، لافتاً "إذا اتفقنا مع واشنطن على بعض الأشياء التي تتعلق بخطنا الأحمر، فستبقى روسيا معنا حتى النهاية".

ونفى عبد اللهيان أن تكون هناك صلة بين التطورات الجارية في أوكرانيا ومحادثات فيينا، مبيناً أن روسيا أدت دوراً بناء في محادثات فيينا.

(د ع)