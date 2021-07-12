​​​​​​​روسيا: انتهاء 90% من عملية الاتفاق النووي ومحادثات فيينا تستأنف خلال 10 أيام

وأوضح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، في تصريحات لوكالة سبوتينك أن محادثات فيينا ستستأنف بعد عشرة أيام أو أكثر.

وتابع أوليانوف قائلاً: "تم إنجاز ما نسبته 90% فيما يخص إحياء الاتفاق النووي، مع تبقي بعض التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالتزامات الولايات المتحدة".

وتوقع أوليانوف أن ترفع العقوبات عن إيران، ومن بينها التي فرضت على القطاع النفطي، بحلول شهر أب/ أغسطس المقبل في حال التوصل لاتفاق.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن خطط إيران لإنتاج معدن اليورانيوم جاءت نتيجة للضغط الأميركي.

والخميس الماضي، كشفت ألمانيا أن إيران طلبت وقتا للتشاور داخلياً قبل استئناف مفاوضات فيينا، حول إعادة إحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، فيتز برويل، في إحاطة صحافية، إن المفاوضات متوقفة حالياً، وطهران طلبت وقتاً للتشاور داخلياً قبل استئنافها، وهذا أمر مفهوم".

وأضاف أن المشاركين ينتظرون الآن اتخاذ قرارات سياسية مناسبة في طهران وعودة الوفد المفاوض إلى العاصمة النمساوية، ببراغماتية ومرونة مناسبة لإكمال المفاوضات والتوصل إلى نتيجة.

يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في نيسان/ أبريل الماضي في العاصمة النمساوية، لم تتوصل، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.

(ش ع)