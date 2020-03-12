​​​​​​​روسيا: الضربات الإسرائيلية الاعتباطية في سوريا تقوض الأمن الإقليمي

وقالت زاخاروفا في إحاطة: "مواصلة إسرائيل للقصف الجوي أحادي الجانب ضد الأراضي السورية وانتهاك سيادة الدول العربية المجاورة يثير القلق".

وبحسب زاخاروفا، فإن "آخر هجوم قامت الطائرات الإسرائيلية بتنفيذه في 5 مارس/ آذار من الأجواء اللبنانية، أسفر عن مقتل جندي سوري وإصابة أكثر من 10 آخرين".

وأضافت "نعتقد أن مثل هذه الأعمال التعسفية تقوض الأمن الإقليمي وتسهم في زيادة التوتر".

وشنت إسرائيل غارات كثيرة على مواقع في سوريا تقول إنها تابعة لإيران وحزب الله اللبناني, وازدادت وتيرة الغارات بعد اللقاءات الروسية الإسرائيلية وخاصة قمة القدس.

(ي ح)