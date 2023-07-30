​​​​​​​روسيا: الاجتماع 21 بصيغة أستانا يعقد في كازاخستان قبل نهاية العام الجاري

عقب كشفها أن مشاورات تجري لعقد اجتماع جديد لوزير خارجيتها ونظرائه في (سوريا وإيران وتركيا)، أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن الاجتماع الحادي والعشرين بصيغة "أستانا" بشأن سوريا، سيعقد في كازاخستان قبل نهاية العام الجاري، حسب ما أوردته وكالة روسية.

وقال بوغدانوف إن: "شركاءنا الكازاخستانيين أعربوا عن استعدادهم لمواصلة اللقاءات في أستانا لذلك، ننطلق من حقيقة أن هناك بالفعل اتفاقاً بين الدول الضامنة الثلاث، أعني روسيا وإيران وتركيا، من أجل عقد الاجتماع الحادي والعشرين بحلول نهاية هذا العام أيضاً في أستانا".

واستضافت العاصمة الكازاخية يومي 20 و21 حزيران الماضي، اجتماعها العشرين حول سوريا، وفي ختام الاجتماع أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف حينها، أن هذا الاجتماع هو الأخير الذي تستضيفه كازاخستان بصيغة أستانا، وهي ستتواصل وليست مرتبطة بمكان معين، وأن الاجتماع القادم سيعقد في النصف الثاني من العام الجاري في مكان يحدد لاحقاً، وفي الوقت نفسه أعلنت كازاخستان أن الاجتماع سيكون الأخير.

وجاء إعلان بوغدانوف حول الاجتماع الحادي والعشرين بصيغة أستانا، عقب يوم على تأكيد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن هناك مناقشة تجري حول موضوع الاجتماع الجديد لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وقال المصدر: "تجري مناقشة هذا الموضوع، لكن من أجل الوصول إلى النتيجة يجب أن تتوافق جداول عمل جميع الوزراء، العملية مستمرة".

(م ش)