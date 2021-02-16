​​​​​​​روسيا وإيران تجريان مناورات بحرية مشتركة وسط توتر مع واشنطن

وشاركت وحدات من البحرية الإيرانية وبحرية الحرس الثوري، اليوم الثلاثاء، في المناورات التي أطلق عليها "حزام الأمن البحري الإيراني-الروسي 2021" في الجزء الشمالي من المحيط الهندي، وتمتد على مسافة 17 ألف كيلومتر.

وقال الأدميرال غلام رضا تهاني، المتحدث باسم المناورات، إن روسيا ستشارك في المناورات بمدمرة، وسفينة لوجستية، ومروحية.

وتعتبر هذه المناورات الروسية-الإيرانية المشتركة هي الثانية من نوعها منذ عام 2019، عندما أجرت الدولتان - إضافة إلى الصين - مناورة استمرت أربعة أيام.

هذا وتسعى طهران إلى تكثيف التعاون العسكري مع بكين وموسكو وسط توترات إقليمية مع واشنطن.

كما تزايدت وتيرة المحادثات والزيارات التي قام بها ممثلو البحرية الروسية والصينية لإيران في السنوات الماضية.

(د أ)