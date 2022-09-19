​​​​​​​روسيا وإيران تعلقان على زيارة نانسي بيلوسي إلى أرمينيا

وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا، قائلاً إن "إثارة البلبلة لا تخدم التوترات في المنطقة".

وقال كنعاني في تصريح: "في إطار سياستنا المبدئية نعتقد أن إثارة التوتر في هذه المنطقة لا تخدم أمن ومصالح دول المنطقة، بينما الحوار المشترك بين البلدين (أرمينيا وأذربيجان) واستخدام آليات إقليمية لحل الأزمة تساعد في حلها"، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأضاف: "نعتقد أن أي طرف يريد التدخل بهذا الأمر يجب أن يساعد في عودة السلام والاستقرار والأمن للمنطقة"، مشدداً على "أننا لا نقبل بإثارة التوترات في المنطقة".

من جانبه، علّق الكرملين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي مؤخراً إلى أرمينيا، حيث صرّح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية بأن "الزيارة مرحب بها إذا اسهمت في إحلال السلام في القوقاز".

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "كل ما يمكن أن يساعد، ليس بالكلام، بل بالأفعال، في تطبيع العلاقات واستقرار الوضع على الحدود، كل هذا يمكن الترحيب به".

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن النتيجة الحقيقية لزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي بيلوسي إلى يريفان ستظهر بمرور الوقت.

وخلال زيارتها لأرمينيا، استنكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أمس الأحد، الهجمات الأخيرة "غير القانونية" التي نفذتها أذربيجان على أرمينيا، مؤكدة خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الأرمينية "ندين بشدة هذه الهجمات، باسم الكونغرس الأميركي".

واتهمت أذربيجان بأنها الجهة التي أشعلت شرارة الاشتباكات الأخيرة التي تهدد وفق بيلوسي، "احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر".

وتتزامن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، مع توتر واشتباكات عسكرية على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان التي أسفرت عن مقتل 215 شخصاً قبل أن تنتهي، الخميس الماضي، بوساطة دولية.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين عام 2020 وفي تسعينيات القرن الماضي حول منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، وهي جيب أذربيجاني تقطنه غالبية من الأرمن.

(د ع)