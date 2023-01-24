​​​​​​​روسيا وحكومة دمشق ترممان قاعدة جوية مدمرة للاستخدام المشترك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين، أن روسيا وحكومة دمشق رممتا قاعدة الجراح الجوية العسكرية في شمال سوريا؛ لاستخدامها بشكل مشترك، حسب وكالة رويترز.

وقالت الوزارة على تطبيق التراسل تلغرام "رمم العسكريون الروس والسوريون مطار الجراح المدمر".

وأضافت "القاعدة الجوية المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح تجعل من الممكن تغطية حدود الدولة".

واستُعيدت القاعدة الصغيرة الواقعة في شرقي حلب من مرتزقة داعش عام 2017، وتأتي أهميتها في كونها تتوسط الريف الشرقي للمدينة وتشرف على مدينتي "دير حافر" و "مسكنة".

وروسيا قوة عسكرية مهيمنة في سوريا منذ شنها ضربات جوية وعمليات برية هناك عام 2015، كما أكدت وجودها بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من الحدود السورية التركية عام 2019.

(م ش)