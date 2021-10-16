​​​​​​​روسيا وأمريكا وإسرائيل تتفق على عقد اجتماع لرؤساء مجلس الأمن

وصرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، أن بلاده اتفقت مع روسيا والولايات المتحدة على عقد لقاء بين رؤساء مجالس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا وإيران.

وقد يتم تحديد الموعد والمكان بعد مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي في سوتشي يوم 22 تشرين الأول.

وقال السفير الإسرائيلي لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "حتى الآن لا يوجد سوى فكرة، لم يتم تحديد الموعد أو المكان بعد. من جانبنا، نحن على استعداد لاستضافة الوفود، لكن هذا لم يتقرر بعد".

وأضاف بن تسفي: "آمل أن يأتي رئيس وزرائنا الآن ويكون قادراً في النهاية على اتخاذ القرار. في هذه المرحلة لا يوجد سوى اتفاق وتفاهم على أن هذا الاجتماع سيتم، ولكن متى بالضبط - لم يتم الاتفاق على هذا بعد. وستشمل المواضيع سوريا وإيران وقضايا أخرى في منطقة الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن "إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة تدرس إمكانية استئناف المشاورات الثلاثية على مستوى رؤساء مجالس الأمن، وقد يعقد الاجتماع المقبل في تشرين الأول".

إلى ذلك، أعلنت مستشارية رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت سيتوجه إلى سوتشي في 22 تشرين الأول، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في حزيران 2019، اجتمع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وكذلك جون بولتون، الذي كان في ذلك الوقت مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وناقشوا الوضع في سوريا لأول مرة بشكل ثلاثي.

(م ش)