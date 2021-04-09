​​​​​​​روسيا والصين: محادثات إيران ستستأنف الأسبوع المقبل.. وهناك تقدم ملموس

وقال مبعوثا الصين وروسيا للمحادثات النووية الإيرانية اليوم الجمعة، إن هناك تقدمًا في الجهود لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 وإن جميع الأطراف ستجتمع الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال المبعوث الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ميخائيل أوليانوف على تويتر: "قام المشاركون في خطة العمل الشاملة المشتركة بتقييم العمل الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية ولاحظوا بارتياح التقدم الأولي الذي تم إحرازه".

وأضاف أن "المفاوضات ستنعقد الأسبوع المقبل من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي".

ولا تتوقع الولايات المتحدة ولا إيران اختراقات سريعة في المحادثات التي بدأت في فيينا يوم الثلاثاء، حيث عمل دبلوماسيون أوروبيون وغيرهم كوسطاء بسبب رفض إيران المحادثات المباشرة في الوقت الحالي.

واتفقت الأطراف المتبقية في الاتفاق - إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا - يوم الثلاثاء على تشكيل مجموعتين على مستوى الخبراء تتمثل مهمتهما في التوفيق بين قوائم العقوبات التي يمكن للولايات المتحدة أن تلغيها بالتزامات نووية يتعين على إيران الوفاء بها.

وقال المبعوث الصيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وانغ تشون، في إفادة عقب الاجتماع، أن "جميع الأطراف قد ضيقت خلافاتها ونرى زخمًا للتطور التدريجي للإجماع"، مضيفًا أن مجموعات العمل وكبار الدبلوماسيين سيكثفون مناقشاتهم بعد أسبوع.

(م ش)