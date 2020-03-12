​​​​​​​روسيا تواصل تسيير دوريات مشتركة مع الاحتلال التركي شمال سوريا

وانطلقت الدورية من قرية آشمة غرب مدينة كوباني على الحدود السورية التركية بمشاركة 4 مدرعات روسية و4 تركية، بالإضافة إلى مروحيتين روسيتين.

وبحسب ما خُطط له، من المقرر أن تجوب الدورية قرى "جارقلي، جبنة، البياضية، زورمغار، مشكو، بيندر، قره قوي تحتاني، قولي، سوسان، سفتك، بوبان، خورخوري، ديكمداش، قران"، ثم تعود لتتوقف في قرية آشمة حيث تدخل المدرعات التركية إلى أراضيها من هناك.

وتقوم تركيا وروسيا بتسيير دوريات على الحدود السورية التركية بناءً على اتفاق توصل إليه الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في الـ22 من تشرين الأول/أكتوبر العام المنصرم.

(ز س/ج)

ANHA