​​​​​​​روسيا تُكذّب أردوغان: مزاعمه لا تتطابق والواقع

وجاء في بيان وزارة الدّفاع الرّوسيّة، اليوم الثّلاثاء، أنّ "التقديرات المقدّمة لرئيس الجمهورية التركيّة حول فاعلية استخدام الطّائرات المسيّرة الهجوميّة في محافظة إدلب، التي تمكّنت من تدمير 8 منظومات سورية للدّفاع الجوّي من نوع "بانتسير"، على حدّ الزّعم، لا تتطابق والواقع، وهي أكثر من مبالغ فيها".

وأشارت وزارة الدّفاع إلى أنّ القدرات الرّئيسيّة للدّفاعات الجوّية السّوريّة، بما فيها أنظمة "بانتسير"، مركّزة بشكل أساسيّ حول دمشق، وكانت هناك 4 منظومات فقط من نوع "بانتسير" في منطقة إدلب.

وأضافت أنّ الهجمات التّركيّة أسفرت عن إصابة اثنتين من المنظومات السّوريّة، وفي الوقت الرّاهن يشرف ترميمها على الانتهاء.

المصدر: وكالات