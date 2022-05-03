وبدأ الخلاف بين إسرائيل وروسيا عندما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الزعيم الألماني أدولف هتلر من أصول يهودية، رابطاً بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن العلاقات توترت منذ الشهر الماضي، بعدما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد موسكو بارتكاب "جرائم حرب" بأوكرانيا.

وأمس الإثنين، انتقدت إسرائيل لافروف قائلة إن زعمه، الذي أدلى به أثناء حديثه عن الرئيس الأوكراني-وهو يهودي- افتراء "لا يغتفر" يقلل من شأن مآسي محارق النازية.

وندد زعماء عدة دول غربية بتصريحات لافروف واتهم زيلينسكي روسيا بنسيان دروس الحرب العالمية الثانية.

وقالت الخارجية الروسية اليوم في بيان، إن تصريحات لابيد "متعارضة مع التاريخ" و "تفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية لنظام النازيين الجدد في كييف".

وأكدت موسكو مجدداً وجهة نظر لافروف بأن "كون زيلينسكي من أصل يهودي لا يمنع أن يكون النازيون الجدد يحكمون أوكرانيا".

تأكيد لافروف أن هتلر من أصول يهودية جاء في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية يوم الأحد رداً على سؤال عن سبب قوله أن روسيا تحتاج لتخليص أوكرانيا من النازيين إذا كان رئيسها نفسه يهودياً.

وأبدت إسرائيل دعمها لأوكرانيا بعد التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في شباط/ فبراير، لكنها تجنبت في البدء انتقاد موسكو مباشرة، ولم تطبق العقوبات الرسمية المفروضة على الأثرياء المحيطين بالرئيس الروسي؛ إذ كانت تخشى تصدع العلاقات مع موسكو.

(د ع)