​​​​​​​روسيا تستعرض قواتها وتجري تدريبات عسكرية ضخمة في القرم

وتأتي التدريبات وسط انتهاكات متزايدة لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، وحشد كبير للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا مما أثار مخاوف الغرب، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة الدفاع:" إنّ شويغو حلّق بطائرة هليكوبتر فوق مناطق نشر القوات والمعدات، وتفقد درجة استعداد القوات البحرية والبرية".

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء:" إنّ التدريبات ستجري بمشاركة أكثر من عشرة آلاف جندي، وما يزيد عن 40 سفينة حربية".

فيما قالت وكالة الاسوشيتد برس:" إنّ وزير الدفاع الروسي أمر جميع القوات بالعودة إلى قواعدها الدائمة بعد مناورات مكثّفة في شبه جزيرة القرم، شاركت فيها عشرات السفن البحرية ومئات الطائرات الحربية وآلاف الجنود في استعراض للقوة وسط توترات مع أوكرانيا".

ويأتي تركيز القوات في القرم التي انتزعت روسيا السيطرة عليها من أوكرانيا عام 2014، في إطار عملية أكبر لإعادة نشر القوات الروسية.

ويوم الإثنين، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ روسيا حشدت نحو 100 ألف من قواتها قرب الحدود.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، حثّ وزير الخارجية الأوكراني الحلفاء الغربيين على إبداء استعدادهم لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل إخراجها من شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية، لمنع الكرملين من اللجوء إلى المزيد من القوة العسكرية.

(م ش)