​​​​​​​روسيا تسقط الملاحقات عن مجموعة فاغنر ومصير مجهول لمتزعمها

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، إسقاط الملاحقات في حق مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، بقيادة يفغيني بريغوجين، التي أحدثت تصعيداً عسكرياً مع الجيش الروسي استمر 24 ساعة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال جهاز الأمن الفدرالي (أف أس بي) الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية: "ثبُت أن المشاركين في التمرد وضعوا حداً لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة".

وأوضح الجهاز أنه نظراً إلى هذه الظروف "تقرر وقف الملاحقات في 27 حزيران/ يونيو".

وذكر الكرملين أن الذين شاركوا في التصعيد العسكري مع الجيش الروسي، "لن يحاكموا وسيسمح لهم بالعودة إلى قواعدهم، وذلك بموجب اتفاق أُبرم في وقت متأخر من يوم السبت وتم نزع فتيل الأزمة".

كما كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن ثمة "تحضيرات" جارية لنقل المعدات العسكرية "الثقيلة" لمجموعة فاغنر إلى الجيش.

وقالت الوزارة في بيان: "هناك تحضيرات جارية لنقل المعدات العسكرية الثقيلة لفاغنر إلى وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

مصير ومكان غامض لمتزعم فاغنر

ولا يزال مكان يفغيني بريغوجين مجهولاً، إلى غاية الثلاثاء، بعد أن انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى منظمي التصعيد نهاية الأسبوع المنصرم، معتبراً إياهم "خونة" خدموا الحكومة الأوكرانية وحلفاءها.

وقال الكرملين إن بريغوجين (62 عاماً)، سيُنفى إلى بيلاروسيا المجاورة، لكنه هو شخصياً لم يؤكد ذلك ولا السلطات البيلاروسية.

وذكر مشروع مراقبة عسكرية بيلاروسي مستقل، أن طائرة رجال الأعمال التي يقال إن بريغوجين يستخدمها هبطت بالقرب من مينسك صباح الثلاثاء.

وكان الخلاف قد تفجّر بين متزعم فاغنر يفغيني بريغوجين والجيش الروسي، السبت، مع استيلاء مقاتلي فاغنر على مقر رئيسي للجيش في جنوب روسيا ثم توجههم شمالاً نحو العاصمة، قبل أن ينتهي عبر وساطة قادها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

(د ع)