​​​​​​​روسيا تسلّم لبنان صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن "روسيا سلّمت لبنان صورًا التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير ميناء بيروت".

وأوضح "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قمنا اليوم بتسليم صور فضائية وصور أقمار صناعية أعدتها وكالة روسكوزموس، نأمل أن تساعد في التحقيق في أسباب الانفجار".

وأضاف لافروف: "نظرنا في احتمالات مشاركة فاعلين اقتصاديين روسيين في ترميم البنية التحتية التي دمرت نتيجة التفجيرات التي وقعت في ميناء بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب: "تم التباحث مع لافروف في مجموعة من المسائل الإقليمية والثنائية".

وأوضح بو حبيب "رحبنا بالدور الروسي بالتواصل مع الشركاء الإقليميين لخفض حدة التوتر في سورية".

وأضاف: "ليس هناك خلاف بين الموقف الروسي واللبناني بشأن عودة اللاجئين السوريين، ولكن هناك خلاف مع الموقف الغربي".

وأردف: "بحثنا سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية وتطرقنا إلى التحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية وعرضنا أهم الخطوات التي نقدم عليها".

وقال بو حبيب: "هناك مسائل كثيرة بيننا وبين السعودية وبين الخليج، وحلها لا يكون إلا بالحوار، وهناك نوع مع التشاور الدائم مع دول الخليج حتى نصل إلى حوار".

وتابع: "اتفقنا حول تقديم المسؤولين الأميركيين اقتراحات بشأن الحدود مع إسرائيل، ونحن مصرون أن 86 كم من حقنا ولن نتنازل عنها".

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في 4 آب/ أغسطس 2020، متسببًا في سقوط أكثر من 60 شخصًا وإصابة أكثر من 3 آلاف.

ووقع الانفجار في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت أدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

(ز غ)