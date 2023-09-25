​​​​​​​روسيا تشن هجوماً على أوديسا وأوكرانيا تستهدف القرم

أفاد حاكم أوديسا، أوليغ كبير، عبر تلغرام، أن موسكو "هاجمت منطقة أوديسا بواسطة مسيّرات هجومية ونوعين من الصواريخ"، متحدثاً عن "ضربات" عدة من بينها هجوم على "منشأة مرفئية".

وأفاد الجيش الأوكراني أن "روسيا شنت هجومها بواسطة 19 مسيّرة من طراز شاهد الإيرانية وصاروخين من طراز أونيكس". وأوضح المصدر نفسه، حسب ما نقلت شبكة فرانس 24، أن "12 صاروخاً من نوع كاليبر أطلقت في مناطق عدة مع مسارات معقدة"، مؤكداً أن غواصة شاركت أيضاً.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أن "أربع مسيّرات أوكرانية دمرت فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وشمال غرب البحر الأسود".

واستهدفت مسيّرات أوكرانية منطقة كورسك في جنوب غرب البلاد، حسبما أفاد حاكم المنطقة، رومان ستاروفويت، عبر تلغرام.

وقال ستاروفويت: "لا ضحايا"، لكنه أشار إلى تضرّر مبنى إداري. وأكّد أن "الدفاعات الجوية قامت بعملها".

وفي منطقة بريانسك المجاورة، تحدّث الحاكم ألكسندر بوغوماز، عن إسقاط ثلاث مسيّرات أوكرانية بينها اثنتان في منطقة سوراج (غرب)، من دون أن يشير إلى سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وأشارت وزارة الدفاع من جهتها إلى تدمير مسيّرتين في منطقة بريانسك.

(د ع)