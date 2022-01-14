​​​​​​​روسيا تسعى إلى عقد مؤتمر إيراني عربي لمناقشة القضايا الإقليمية

وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، قال إن "روسيا تسعى إلى عقد مؤتمر إيراني عربي ستشمل أجندته القضايا الإقليمية الأكثر إلحاحاً، ومنها النزاع اليمني وبرنامج طهران الصاروخي".

وحمّل لافروف في المؤتمر نفسه، حلف شمال الأطلسي "الناتو" المسؤولية عن محاولة جرّ أعضاء جدد، منهم أوكرانيا، إلى صفوفه بشكل اصطناعي، مؤكداً أن موسكو ستواصل العمل كي تكون مستعدة لأي سيناريو، وفق شبكة روسيا اليوم.

وحذر الوزير من أن الغرب يعمل على تقويض قواعد العلاقات الدولية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ويحاول إملاء نهجه على الآخرين، مشدداً على رفض روسيا لهذا النهج.

(د ع)