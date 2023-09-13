​​​​​​​روسيا تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني وكييف تهاجم سيفاستوبول بالصواريخ

أعلنت كييف أن مسيّرات روسية قصفت فجر الأربعاء، ميناء إسماعيل الواقع جنوب أوكرانيا على نهر الدانوب، ما أدى لتضرّر منشآت مرفأية وسقوط ستّة جرحى، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا هاجمت سيفاستوبول بعشرة صواريخ كروز و3 طائرات مسيّرة.

وفي منشور على تطبيق "تليغرام"، قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر صباح الأربعاء، إن "أسراباً من الطائرات المسيّرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل. (...) وتمّ تسجيل أضرار لحقت ببنى تحتية مرفأية وغيرها من (البنى التحتية) المدنية".

وأضاف أن "ستة مدنيين" أصيبوا بجروح في هذا القصف ونقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أن حالة ثلاثة منهم خطرة. وكان كيبر دعا السكان خلال الليل إلى البقاء في أماكن آمنة إلى حين انتهاء حالة الاستنفار الجوي.

وإسماعيل، إلى جانب ريني، أحد أكبر الموانئ النهرية في أوكرانيا للحبوب، ويقعان على نهر الدانوب على الحدود مع رومانيا.

ومنذ انسحابها من اتفاق تمّ التوصل إليه في 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وسمح بتصدير الحبوب بصورة آمنة من موانئ في جنوب أوكرانيا، كثّفت روسيا هجماتها على الدانوب والبحر الأسود، المنطقة التي تضم بنى تحتية وموانئ تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها.

وبالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا هاجمت سيفاستوبول بعشرة صواريخ كروز و3 طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن سفينتين تضررتا نتيجة الهجوم الصاروخي الأوكراني على سيفاستوبول.

وقال حاكم سيفاستوبول، في شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا ميخائيل رازفوزاييف، عبر "تليغرام" إن هجوماً جوياً أوكرانيا في وقت مبكر من يوم الأربعاء، أدى إلى اندلاع حريق في حوض سيفاستوبول لبناء السفن، ما أدى إلى إصابة 24 شخصاً على الأقل.

وقال رازفوزاييف عبر تليغرام "جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع، ولا خطر على الأهداف المدنية في المدينة".

وسيفاستوبول هي أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم وميناء رئيسي على البحر الأسود.

ولم تعلن أوكرانيا أبداً مسؤوليتها علناً عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها ظلت تقول في الأشهر الأخيرة إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يساعد في "الهجوم المضاد" الذي تشنه كييف.

(د ع)