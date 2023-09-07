​​​​​​​روسيا تقصف مواقع في أوديسا الأوكرانية والأخيرة تستهدف منطقتين روسيتين

أفاد حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية بوقوع أضرار بميناء وصومعة حبوب جراء ضربات روسية. وقال أوليه كبير، حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، اليوم، إن "ضربات بطائرات روسية مسيّرة ألحقت أضراراً بالبنية التحتية بميناء وصومعة حبوب ومبان إدارية في منطقة إسماعيل بأوديسا".

وتزامناً، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع القول، إنه "جرى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية قرب موسكو وطائرتين قرب مدينة روستوف في الجنوب".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، إحباط محاولة كييف لشن هجوم بثلاث طائرات مسيّرة على أهداف في روسيا، واحدة دُمرت في منطقة موسكو الكبرى، واثنتان في مقاطعة روستوف.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقع "تليغرام": "في السابع من أيلول، وفي حوالي الساعة 3:00 صباحاً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي شن هجوم بثلاث طائرات مسيّرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تهاجم بانتظام المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقع التركيز الرئيسي لها على الأراضي الحدودية، وتحديداً مقاطعات بريانسك وبلغورود وكورسك، وكذلك شبه جزيرة القرم.

البنتاغون يزوّد أوكرانيا باليورانيوم المنضّب لأول مرة

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت أمس الأربعاء، عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن لأول مرة ذخائر اليورانيوم المنضّب.

وقال البنتاغون: إن "واشنطن ستسلم كييف مساعدات عسكرية بقيمة 175 مليون دولار تتضمن ذخائر اليورانيوم المنضّب من عيار 120 مليمتراً لدبابات أبرامز الأميركية".

وأضاف البيان، أن المساعدات تشمل أيضاً أنظمة مضادة للدروع وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية وذخيرة إضافية لأنظمة هيمارس الصاروخية.

هذا، واعتبرت السفارة الروسية لدى واشنطن، أن تزويد الولايات المتحدة بذخيرة دبابات باليورانيوم المنضّب لأوكرانيا "دليل واضح على عدم إنسانيتها"، مضيفة أن "واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا، ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني، لكن أيضاً للقضاء على أجيال المستقبل".

واليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية؛ مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

(د ع)