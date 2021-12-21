​​​​​​​روسيا تقصف داعش في البادية وقوات دمشق تستقدم تعزيزات عسكرية إلى المنطقة

وشن الطيران الحربي الروسي، صباح اليوم، الثلاثاء، عدة غارات جوية على مواقع يتوارى بها مرتزقة داعش في باديتي الرقة ودير الزور، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين أفاد المرصد بوصول تعزيزات عسكرية جديدة لقوات حكومة دمشق إلى باديتي دير الزور والرقة، في إطار التجهيزات التي تجريها الأولى برفقة المسلحين الموالين لها، للانطلاق في "حملة جديدة" ضد مرتزقة داعش التي من المقرر أن تبدأ من منطقتين، الأولى من الرقة جنوبا وغربا انطلاقاً من بادية الرصافة وصولاً إلى ناحية مسكنة بريف حلب، والمحور الثاني من جبال البشري باتجاه المنطقة الغربية من دير الزور.

ويأتي ذلك بعد أن شن مرتزقة داعش، مساء الأحد، هجمات على نقاط وتمركزات لجماعات "القاطرجي والدفاع الوطني" التابعة لحكومة دمشق في محيط حقل الخراطة النفطي في بادية دير الزور الجنوبية الغربية، ما أدى إلى سقوط نحو 12 جريحاً.

ويشار إلى أن مرتزقة داعش كثفوا من هجماتهم على قوات حكومة دمشق في البادية، ورغم كثافة الغارات الروسية التي تستهدف مواقعهم إلا أن القوات الروسية وقوات حكومة دمشق تعجز عن القضاء على داعش في الجيب الآخر الذي يتمركز به بالبادية السورية.

(د ع)