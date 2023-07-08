​​​​​​​روسيا تقدّم مقترحاً لتمديد آلية المساعدات إلى سوريا عبر المناطق المحتلة

قدمت روسيا يوم أمس، اقتراحاً لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي على تسليم المساعدات إلى المناطق المحتلة من قبل تركيا لمدة ستة أشهر، في ظل استمرار رفض روسيا إعادة فتح تل كوجر شمال شرق سوريا.

ويلزم الحصول على موافقة المجلس الذي يتألف من 15 عضواً، وذلك نتيجة رفض حكومة دمشق عملية الأمم المتحدة، والتي من المقرر أن ينتهي التفويض الحالي ومدته ستة أشهر يوم الإثنين.

وكان مجلس الأمن يتفاوض بالفعل على نص وضعت مسودته سويسرا والبرازيل من شأنه أن يسمح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهراً. وقدمت روسيا يوم الجمعة نصها المنافس الذي يقترح التمديد لستة أشهر.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوّت المجلس على نص المسوّدة السويسرية البرازيلية والمسوّدة الروسية يوم الإثنين. تصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

وكان مجلس الأمن سمح في البداية بتسليم المساعدات عام 2014 إلى المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا ومناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ونقطة أخرى مع الأردن. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية واحدة فقط خاضعة لسيطرة الاحتلال التركي ومرتزقة هيئة تحرير الشام.

(م ش)