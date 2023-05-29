​​​​​​​روسيا تنسحب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

في خطوة ستزيد التوتر في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، وثيقة انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وأصدر الرئيس الروسي في بداية الشهر الجاري، مرسوماً عن عزم روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ممثلاً للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه.

ومعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وقعها ممثلو الدول الأعضاء في حلف الناتو وأعضاء حلف وارسو في 19 تشرين الثاني عام 1990 في باريس ودخلت حيز التنفيذ في 9 الثاني عام 1992.

ونصت المعاهدة على الحد من القوات التقليدية لدول الحلفين العسكريين وكذلك الحد من نشر القوات على خط التماس بين الحلفين، بهدف منع وقوع هجوم مفاجئ وشن هجمات واسعة النطاق في أوروبا.

وشهدت قمة اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في 19 تشرين الثاني عام 1999، توقيع اتفاق حول تعديل المعاهدة، وذلك بسبب تغير الوضع السياسي العسكري في أوروبا بعد زوال حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991.

وفي سياق التوتر المتصاعد بين موسكو وأروبا، أعلنت روسيا الخميس أنها تمضي قدماً في أول عملية لنشر مثل هذه الأسلحة خارج حدودها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، وقال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا إن نقل الأسلحة النووية بدأ بالفعل.

(م ش)