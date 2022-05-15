​​​​​​​روسيا تكثف قصفها في أوكرانيا وألمانيا تدعو إلى انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو بسرعة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان "إصابة أهداف في قرى "زابوروجيه" و"باراسكوفييفكا" و"كونستانتينوفكا" و"نوفوميخايلوفكا" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف "دمر الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 32 نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني".

و "تم تدمير قاذفتين لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "إس-300" وموقع رادار في منطقة "شبيليفكا" في ضواحي مدينة سومي الأوكرانية"، بحسب البيان.

كما "أصابت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، و13 بطارية مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النيران".

وتابع البيان "نتيجة للضربات، فقد تم تحييد ما يصل إلى 150 من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة، وتعطيل 26 وحدة من المعدات العسكرية".

في حين أفاد محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخص واحد بجروح جراء تعرض قرية سيريدا بالمقاطعة لإطلاق نار من الجانب الأوكراني المحاذي للمقاطعة.

وكتب غلادكوف في صفحته على منصة "التلغرام"، اليوم الأحد: "تم إطلاق النار من الجانب الأوكراني على قرية سيريدا الواقعة في منطقة شيبيكينو. أصيب مدني واحد بشظايا".

من جانبه، قال حاكم منطقة لفيف الأوكرانية مكسيم كوزيتسكي، في منشور على تيليغرام، إن "هجوماً صاروخياً أصاب بعض البنية التحتية العسكرية في المنطقة، في ساعة مبكرة من صباح الأحد".

وأضاف كوزيتسكي "لا توجد معلومات عن قتلى أو جرحى في هذه الساعة. ويجري تقدير حجم الدمار".

وفيما يتعلق بالميدان شرقا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن "الوضع في دونباس ما زال صعباً جداً"، مشيراً إلى أن "القوات الروسية تحاول تحقيق نصر واحد على الأقل هناك". وأضاف "نجبر المحتلين على مغادرة أراضينا شيئاً فشيئاً".

وقال الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك سيرغي غايداي، مساء السبت: "نستعد لهجمات كبرى في سيفيرودونتسك وحول محور ليسيتشانسك - باخموت".

ووصف الوضع الإنساني الذي يتدهور قائلاً إن "منطقة لوهانسك تتعرض باستمرار لنيران فوضوية (...) لا غاز أو ماء أو كهرباء على الإطلاق".

ويحاول الروس منذ ثلاثة أسابيع من دون جدوى، عبور نهر سيفيرسكي دونيتس عند قرية بيلوغوريفكا في منطقة لوغانسك، بحسب موقع الحرة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الروس في الشرق يفشلون في تحقيق "سيطرة مهمة" على مواقع.

ويبدو أن الوضع تغير أيضاً حول خاركيف ثاني مدينة في البلاد. واضطرت القوات الروسية إلى الانسحاب من عدة بلدات شمال شرق المدينة، حسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن "العملية الروسية على دونباس تأخرت في تحقيق أهدافها، وأن روسيا فشلت في تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض الشهر الماضي، مع ترجيح فقدان روسيا لثلث قواتها المقاتلة في أوكرانيا".

وفي آخر التطورات، وصلت قافلة كبيرة من السيارات والشاحنات الصغيرة التي تقل لاجئين من أنقاض مدينة ماريوبول إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا بعد أن انتظرت أياما قبل أن تسمح القوات الروسية لها بالمغادرة.

وتقوم أوكرانيا بإجلاء المدنيين تدريجياً من المدينة المدمرة منذ أكثر من شهرين. وتسيطر روسيا على معظم المدينة.

وكان أحد مساعدي رئيس بلدية ماريوبول قد قال في وقت سابق، إن "القافلة تضم ما بين 500 و1000 سيارة وهو ما يمثل أكبر عملية إجلاء منفردة من المدينة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير".

وعن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، إنه "ينبغي انضمام السويد وفنلندا بسرعة للناتو، إذا رغبت هاتان الدولتان في الانضمام إلى الحلف".

وأضافت الوزيرة قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "أبوابنا مفتوحة لهما، إذا قررت برلماناتهما ومجتمعاتهما الانضمام إلى الناتو.. يمكنهما الانضمام بسرعة".

وأكدت أن الناتو كان دائماً ولا يزال تحالفاً دفاعياً.

ومن جهته، قال نائب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "الناتو"، ميرسيا جيوانا، إن فنلندا والسويد من أقرب الحلفاء للناتو، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة مقترح انضمامهما للحلف بشكل بناء وإيجابي.

وأكد جيوانا، في تصريحات، اليوم الأحد، قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "نحن نعي العملية الديمقراطية الجارية في فنلندا والسويد، وإن كانتا تسعيان للعضوية، فأنا أثق أن الحلفاء سيدرسون الأمر بشكل بناء وإيجابي".

وأضاف: "فنلندا والسويد هما بالفعل من أقرب حلفاء الناتو ولديهما جيوش قوية ويسهمان بالفعل"، مشيراً إلى أنه "إذا تقدم البلدان للعضوية في الأيام المقبلة فسوف نكون قادرين على الترحيب بهما والبحث عن طرق للوفاء بشروط الانضمام".

(ش ع)