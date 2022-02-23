​​​​​​​روسيا تجلي موظفيها من أوكرانيا وفرنسا تحدد موعداً لتنفيذ العقوبات

وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، مبينة في وقت سابق أن "قرار إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا، جاءت لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم".

وأوضحت في تصريح لها أمس الثلاثاء، أنه "منذ عام 2014، تعرضت السفارة الروسية في كييف والقنصليات العامة لبلدنا في أوديسا ولفوف وخاركوف لاعتداءات متكررة. وكانت الاستفزازات تُشن بانتظام ضد المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف.. كما تعرضت ممتلكات المركز لأضرار"، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

على صعيد آخر، أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، اليوم الأربعاء، أن حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك "الانفصاليتين" في شرق أوكرانيا، ستدخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء أو الخميس.

وأوضح كليمان بون لإذاعة "فرانس إنتر": "كانت هناك ردود فعل سريعة جداً من الأوروبيين بالتنسيق مع الأميركيين والبريطانيين. هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم على الأرجح أو غداً على أكثر تقدير"، وفق فرانس برس.

كما أكد بون أن "الدولة الروسية والمصارف الروسية لن تكون قادرة بعد الآن على تمويل نفسها من خلال الأسواق الأوروبية".

(د ع)