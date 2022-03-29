​​​​​​​روسيا تحذر الناتو من إرسال منظومات دفاع جوي وطائرات إلى أوكرانيا

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء: "نتابع تصريحات قادة دول الناتو الفردية بشأن نيتهم ​​تزويد أوكرانيا بطائرات وأنظمة دفاع جوي. إذا تم تنفيذها، فسنرد بشكل مناسب".

كما أعلن وزير الدفاع الروسي، "إتمام المهام الرئيسة للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي أطلقتها موسكو في 24 شباط / فبراير الماضي لدواع أمنية".

وأشار الوزير الروسي إلى أن "الجيش الأوكراني تعرض لخسائر فادحة في ظل العملية العسكرية مما يسمح بتركيز الجهود على تحقيق الهدف الرئيس للعملية وهو تحرير دونباس".

وتحدث شويغو عن مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، وقال، إنه تم تحييد حوالي 600 من المرتزقة الأجانب في الأسبوعين الماضيين في أوكرانيا.

وكذلك حذر شويغو من أن التوزيع غير المنضبط للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا قد يشكل تهديداً لأوروبا.

(د ع)