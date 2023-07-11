وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هذا القرار سيكون له "تداعيات سلبية، هذا أكيد"، مضيفاً أن روسيا ستتخذ إجراءات "مقررة ومخططاً لها" ردّاً على ذلك.

كما أكد الكرملين أنه "يتابع من كثب" قمة حلف شمال الأطلسي في فيلينوس، مندداً بـ "طابع قوي مناهض لروسيا" لهذا الاجتماع الذي يتوقع أن يقدم ضمانات إلى أوكرانيا في شأن طموحاتها الأطلسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "من دون لبس، إنها قمة للحلف ذات طابع مناهض لروسيا تم التعبير عنه بقوة. ينظر إلى روسيا بوصفها عدواً، خصماً، والمناقشات تحصل من هذا المنظار".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده تتخذ الإجراءات "المناسبة" في الوقت المناسب ردّاً على احتمال انضمام السويد وأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي كلمته التي تتزامن مع اليوم الأول من قمة الحلف في فيلنيوس، والتي من المتوقع أن تبعث برسالة "إيجابية" إلى أوكرانيا بشأن آمالها المستقبلية في الانضمام إلى الحلف، قال لافروف إن روسيا ستحمي "مصالحها الأمنية المشروعة".

(ي ح)