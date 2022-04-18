​​​​​​​روسيا تضيّق الخناق على ماريوبول أكثر

ودخل التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا اليوم الاثنين يومه الـ 54 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك للاستيلاء الكامل على أراضي دونباس.

وفي آخر التطورات الميدانية، تعرضت مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا لخمس ضربات صاروخية روسية "قوية" صباح اليوم، على ما أعلن رئيس بلدية المدينة ومستشار رئاسي. وأشار رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي على "تيلغرام" إلى أن فرق الإنقاذ سارعت إلى الموقع المتضرر.

وتزامناً، تواصل موسكو تضييق الخناق على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، بعدما انتهت المهلة التي كانت منحتها للجنود الأوكرانيين في المدينة للاستسلام صباح أمس.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن ما وصفته بـ "المقاومة" من جانب أوكرانيا في ماريوبول تبطئ تقدم القوات الروسية في أماكن أخرى.

وحذر مستشار رئيس بلدية ماريوبول من "تصفية" السكان المتبقين في المدينة، بعدما أعلن أن المدينة المحاصرة أصبحت مغلقة أمام الدخول والخروج بداية من صباح اليوم، مضيفاً أن القوات الروسية بدأت في إصدار تصاريح للتنقل داخل ماريوبول.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية الحكومة الأوكرانية بمنع قواتها المحاصرة في مصنع الصلب "آزوف ستال"، آخر معقل لها في مدينة ماريوبول، من التفاوض على الاستسلام.

وقالت موسكو إن قواتها أصبحت تسيطر على غالبية المدينة، التي تعد أول مدينة كبرى تقع في أيدي القوات الروسية منذ بدء تحركها العسكري، وتشكل مكسباً استراتيجياً لموسكو، إذ إنها تربط الأراضي التي تسيطر عليها في دونباس بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، روسيا بالرغبة في "تدمير" منطقة دونباس بكاملها، واعداً ببذل كل ما في وسعه للدفاع عنها بدءا بمدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو: "الجنود الروس يستعدون لشن هجوم في شرق بلادنا في مستقبل قريب. إنهم يريدون حرفياً القضاء على دونباس وتدميرها". وأضاف: "مثلما يدمر الجنود الروس ماريوبول، فإنهم يريدون تدمير مدن أخرى ومجتمعات أخرى في منطقتي دونيتسك ولوهانسك".

وبعد ساعات عدة من الموعد النهائي الذي حددته موسكو للاستسلام صباح أمس، لم يكن هناك ما يشير إلى استسلام الجنود الأوكرانيين المتحصّنين في مصانع الصلب العملاقة في "آزوف ستال" المطلة على بحر آزوف. ولم يعرف عدد الجنود الموجودين في المصانع.

وقالت روسيا إن قواتها سيطرت على المنطقة الحضرية في ماريوبول، فيما قالت أوكرانيا إنها تمكّنت من صد القوات الروسية في باقي مناطق دونباس ودونيتسك ولوهانسك. وأعاد الجيش الروسي التركيز على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، مع مواصلة الضربات بعيدة المدى على مناطق أخرى، بما فيها العاصمة كييف ومدينة خاركيف.

وتزامناً، أعلنت السلطات الأوكرانية أمس تعليق الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف إطلاق النار.

ويُشكل الاستيلاء على ماريوبول ضربة قاسية لأوكرانيا من الناحية الاستراتيجية والرمزية، لأنه سيساعد موسكو على فتح طريق بري إلى شبه جزيرة القرم.

وفي حين أن مصير الجنود المحاصرين داخل المدينة يبدو قاتماً أكثر فأكثر، حذّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من قرار محتمل للقوات الروسية بتسوية المدينة بالأرض.

(م ش)