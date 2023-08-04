​​​​​​​روسيا تضاعف الإنفاق الدفاعي لعام 2023 بعد ازدياد تكاليف الحرب

أظهرت وثيقة حكومية روسية، حسب ما أفادت به وكالة رويترز، أن روسيا ضاعفت هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الإنفاق العام، في الوقت الذي تتزايد فيه تكاليف الحرب في أوكرانيا وتضع ضغوطاً متزايدة على المالية العامة لموسكو.

وتسلّط الأرقام الضوء على حجم إنفاق روسيا على الصراع رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي، في وقت لم تعد تُنشر فيه بيانات نفقات الميزانية الخاصة بقطاعات معينة، حسب رويترز.

ولفتت الوكالة إلى أن الأرقام تبين أنه في النصف الأول من عام 2023 وحده، زاد إنفاق روسيا الدفاعي 12 بالمئة، أو 600 مليار روبل، عن 4.98 تريليون روبل (54 مليار دولار) التي كانت تستهدفها في الأصل لعام 2023.

وحسب ما نقلت فرانس برس، عن تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الإنفاق العسكري الروسي ارتفع بنسبة 9,2 بالمئة خلال عام 2022 الذي بدأت فيه موسكو تحركها العسكري في أوكرانيا.

وفي أيار، أعلنت وكالة الإحصاءات الروسية (روستات) في تقييم أولي، أن إجمالي الناتج المحلي الروسي تراجع بنسبة 1,9 بالمئة في الربع الأول من 2023.

(م ش)