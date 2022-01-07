​​​​​​​روسيا تبدي تفاؤلها بإعادة إحياء الاتفاق النووي وإيران تصف المفاوضات بالجيدة

وأعربت روسيا عبر ممثلها في العاصمة النمساوية، ميخائيل أوليانوف، عن تفاؤلها بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي، على الرغم من الملفات الشائكة التي لا تزال عالقة بين المتفاوضين على طاولة فيينا.

بدوره، كتب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة: "محادثات فيينا تسير بشكل طبيعي وجيد".

كما أضاف أن "مبادرات بلاده هي التي ساهمت في خلق تلك الأجواء"، وفق زعمه، معتبرًا أن "الأمر بات متروكًا الآن للغرب لإظهار ما إذا كان لديه حسن النية وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق جيد أم لا."

وفي نفس السياق، قال أوليانوف بتغريدة على تويتر أيضًا ردًّا على سؤال وجهه أحد متابعيه عما إذا كان الوفد الإيراني سيجلس قريبًا مع الأميركي على نفس الطاولة في فيينا، "إن ذلك سيحصل"، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وأضاف "انطباعي أن إيران والولايات المتحدة ستجلسان معًا على طاولة واحدة عند استعادة الاتفاق النووي، ورفع العقوبات وعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب، معيدة فرض مئات العقوبات على طهران.

(د ع)