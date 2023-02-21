أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة موسكو في آخر معاهدة لضبط الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة.

وقال في خطابه السنوي، إنه "أعلن أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت"، مضيفا إنه: "لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه من الممكن انتهاك التكافؤ الإستراتيجي العالمي".

وقال بوتين في كلمته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، إن: "الولايات المتحدة من خلال حلف شمال الأطلسي، تقدم إنذاراً لموسكو بشأن معاهدة نيو ستارت، إذ تطالب بتنفيذ كل النقاط، بينما تخطط للتصرف كما تشاء".

وأضاف: "قبل أن نعود إلى مناقشة المعاهدة، علينا أن نفهم كيف نأخذ في الاعتبار الترسانات النووية لفرنسا وبريطانيا".

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي، طالب روسيا مطلع الشهر الجاري بـ"العودة إلى تنفيذ معاهدة ستارت، بما في ذلك الوصول إلى منشآت الدفاع النووي".

وتابع بوتين: "حسناً، نعلم أن الغرب متورط بشكل مباشر في محاولات لضرب قواعد طيراننا الاستراتيجية في كييف"، مشيراً إلى أن الطائرات المسيّرة المستخدمة في ذلك "تم تجهيزها وتحديثها بمساعدة متخصصين من الناتو".

وأردف: "والآن يريدون أيضاً تفتيش منشآتنا الدفاعية في الظروف الحديثة ومواجهة اليوم، يبدو الأمر وكأنه نوع من الهراء".

أشار بوتين إلى أن بلاده تمتلك معلومات تفيد بأن "شخصيات معينة في واشنطن تفكر في إجراء اختبار للأسلحة النووية"، لافتاً إلى أن ذلك "يأخذ في الاعتبار تطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية في الولايات المتحدة".

وأضاف: "في هذه الحالة، يجب على وزارة الدفاع الروسية ضمان الاستعداد لاختبار الأسلحة النووية الروسية، بالطبع، لن نكون أول من يفعل ذلك، ولكن إذا أجرت الولايات المتحدة اختباراً، فسنقوم بذلك أيضاً".

في المقابل، قال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إنه يأسف لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت الثنائية الأخيرة للحد من الأسلحة النووية، وحث موسكو على إعادة النظر.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقد بعد وقت قصير من قيام الرئيس، فلاديمير بوتين بتوجيه تحذير للغرب بشأن أوكرانيا، قال ستولتنبرغ، إن: "روسيا هي المعتدي".

وأضاف: "إن الرئيس بوتين هو الذي بدأ حرب الغزو الإمبريالي.. كما أوضح بوتين اليوم إنه يستعد لمزيد من الحرب.. يجب ألا ينتصر بوتين.. سيكون ذلك خطيراً على أمننا والعالم بأسره".

وتابع ستولتنبرغ: "يؤسفني قرار روسيا تعليق مشاركتها في برنامج ستارت الجديد".

وعبر الأمين العام للناتو عن القلق من احتمال إمداد الصين، روسيا بأسلحة لحربها في أوكرانيا، مكرراً في ذلك الموقف الأميركي.

وقال ستولتنبرغ: "يتزايد قلقنا من احتمال أن تكون الصين تخطط؛ لتقديم دعم فتاك للحرب الروسية".

(م ش)