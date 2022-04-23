​​​​​​​روسيا تعلن تدمير 66 هدفاً عسكرياً أوكرانياً ولوهانسك تتحدث عن قصف روسي مكثف على المدينة

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية "دمرت 66 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال الليلة الماضية"، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة "سو - 25" أوكرانية وصاروخين من طراز "توتشكا أو".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية صباح اليوم السبت، إلى أن القوات الروسية "ضربت 11 منشأة عسكرية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى سريتين من أفراد الجيش الأوكراني وتدمير 25 قطعة من المدرعات والمركبات"، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تدمير 15 طائرة بدون طيار خلال الليلة الماضية، بما في ذلك طائرة من طراز Bayraktar TB-2.

وذكر المتحدث أن "القوات الصاروخية والمدفعية الروسية نفذت 1098 مهمة نارية خلال اليوم الماضي، ودمرت 3 مروحيات أوكرانية من طراز Mi-8 في مطار بمقاطعة خاركوف، و3 منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Osa-AKM، و16 مستودعاً للأسلحة والمعدات العسكرية و33 مركز قيادة".

كما شملت الأهداف التي تمت إصابتها 919 نقطة ارتكاز وموقع تمركز للقوات والمعدات العسكرية و124 موقع إطلاق نار للمدفعية الأوكرانية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استيلاء الجيش الروسي على ترسانة ضخمة تزن آلاف الأطنان من الذخائر والأسلحة السوفيتية والغربية تركتها القوات الأوكرانية قبل انسحابها من مناطق خاركوف.

في سياق آخر، أشار حاكم لوهانسك الأوكرانية إلى قصف روسي مكثف على جميع المناطق بالمدينة، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية تعيد تموضعها في المدينة ولم تنسحب، فيما أعلنت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا فتح ممر إنساني اليوم من ماريوبول، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

فيما كانت وزارة الدفاع البريطانية أكدت أن "القوات الجوية والبحرية الروسية لم تبسط سيطرتها على أي مجال، حيث إن الهجمات الأوكرانية المضادة تعيق تقدم القوات الروسية، مشيرة إلى أن القوات الروسية لم تحقق مكاسب كبيرة في الـ 24 ساعة الماضية رغم ازدياد عملياتها" حسب قوله.

وأضافت أن "دفاع أوكرانيا الجوي والبحري يقلل من قدرة القوات الروسية، مشيرة إلى أن القتال العنيف يحبط محاولات موسكو للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية، الأمر الذي يعيق تقدمها في منطقة دونباس".

ومن جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك أدلة على وجود أشخاص في "آزوفستال" ليسوا على صلة بالقوات الأوكرانية، مشددة على أن "الطريق من المنطقة مفتوح للجميع لمن يريد الخروج".

(د ع)